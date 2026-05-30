S tovornjakom trčil v drevo: umrl 46-letni voznik

V petek ob 13.10 se je glavni cesti od Maribora do Dravograda, izven naselja Sv. Boštjan, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 46-letni voznik tovornega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik tovornega avtomobila je vozil iz smeri Radelj ob Dravi proti Dravogradu. V bližini naselja Sv. Boštjan je zapeljal levo, preko nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčil v drevo. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, sopotnik v vozilu pa se je v prometni nesreči hudo telesno poškodoval.