S tovornjakom v hišo ob cesti

Danes zjutraj so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Podgori (cesta med Prečno in Stražo). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 60-letni voznik tovornega vozila, ki je prevažal hlodovino, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v starejšo nenaseljeno hišo in se z vozilom prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, lokalna cesta Prečna-Straža pa je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta za ves promet, obvoz je urejen.