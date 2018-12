S tovornjakoma skušali v Slovenijo pretihotapiti tujce

Včeraj zvečer so na mejnem prehodu Gruškovje pri mejni kontroli tovornjaka turške registrske oznake, ki ga je vozil državljan Turčije, odkriti štirje tujci. Trije državljani Afganistana in eden Pakistana, so se poskušali skriti pred mejno kontrolo. V tovorno vozilo so prišli s pomočjo neznanega storilca, ki je prerezal carinsko pletenico in jo kasneje ponovno zlepil.

Tri ure kasneje je pripeljal še en tovornjak, ki ga je prav tako vozil turški državljan. Tudi pri tej mejni kontroli je bilo v priklopnem vozilu med tovorom odkritih šest tujcev in sicer pet državljanov Afganistana in en državljan Pakistana, ki so se poskušali izmakniti mejni kontroli. Vsi državljani Afganistana so bili mladoletni. V tovorno vozilo so prišli s pomočjo neznanega storilca, ki je odstranil carinsko zalivko, so pojasnili s PU Maribor.

Zoper neznanega storilca v prvem primeru bo podana kazenska ovadba, tujcem pa so policisti izrekli globe in jih po postopku vrnili nazaj v Republiko Hrvaško. Tudi v drugem primeru bodo policisti zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo. Polnoletnemu tujcu so izrekli globo, zoper mladoletne storilce pa postopek zaradi smotrnosti ni bil uveden. Vsi so bili po postopku vrnjeni nazaj na Hrvaško, so sporočili s PU Maribor.