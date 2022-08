S traktorjem zapeljal 150 metrov globoko po brežini

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč pri imobilizaciji ponesrečenca in transportu po brežini do reševalnega vozila. Reševalci so voznika oskrbeli in ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Obveščene so bile tudi pristojne službe.