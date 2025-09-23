S traktorjem zapeljal na bankino, se prevrnil v prepad in umrl

Kot so pojasnili na PU Celje, je voznik kmetijskega traktorja vozil po lokalni cesti.
Zaradi nepravilne vzvratne vožnje je zapeljal na bankino in se prevrnil v prepad. Poškodbe so bile tako hude, da je voznik umrl.
V Kostrivnici, na območju občine Šentjur, se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik traktorja.
