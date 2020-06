S traktorjem zdrsnil po gozdni vlaki in umrl

Tržiški policisti so včeraj popoldan obravnavali nesrečo v gozdu s smrtjo voznika traktorja, so sporočili s Policijske uprave Kranj. "Pokojni je vozil navzdol po strmi gozdni vlaki, ko je traktor zdrsnil in se prevrnil. Posredovali so gasilci, gorski reševalci in vojaški helikopter z ekipo za nujno medicinsko pomoč, ki je voznika prepeljal v zdravstveno ustanovo. Zaradi poškodb je umrl," je pojasnil predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Policisti so glede na zbrana obvestila tujo krivdo izključili. Preiskava dogodka še poteka. "Pozivamo k veliki previdnosti pri delu v gozdovih, varnem pristopu in delu ter rabi tehnično brezhibnih delovnih strojev,"je še dodal Kos.