S tremi promili prehiteval gasilce in se zaletel na avtobusni postaji

Kot so razložili, se je 32-letni voznik na cesti skozi Jesenice pri tamkajšnji gimnaziji priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji, ki so hiteli v smeri Hrušice.
V enem izmed naslednjih križišč je prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini poslopja okrajnega sodišča trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.
Oba voznika sta bila lažje telesno poškodovana, najprej so ju oskrbeli jeseniški reševalci, nato pa sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v tamkajšnjo splošno bolnišnico.
"32-letni voznik je avtomobil vozil pod zelo močnim vplivom alkohola - 1.53 mg/l, kar je več kot tri promile," so zgroženi policisti, ki zoper njega vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.
Ob tem opozarjajo, da je tako početje voznika skrajno neodgovorno, nevarno in ni v ponos drugim udeležencem cestnega prometa, ki upoštevajo prometna pravila in želijo biti na cesti varni. Dodajajo še, da je bil v prometni nesreči telesno poškodovan tudi nedolžen voznik, drug udeleženec v cestnem prometu.
