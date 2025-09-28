S tremi promili prehiteval gasilce in se zaletel na avtobusni postaji

Kot so razložili, se je 32-letni voznik na cesti skozi Jesenice pri tamkajšnji gimnaziji priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji, ki so hiteli v smeri Hrušice.

V enem izmed naslednjih križišč je prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini poslopja okrajnega sodišča trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.

Oba voznika sta bila lažje telesno poškodovana, najprej so ju oskrbeli jeseniški reševalci, nato pa sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v tamkajšnjo splošno bolnišnico.