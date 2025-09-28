Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

S tremi promili prehiteval gasilce in se zaletel na avtobusni postaji

Jesenice, 28. 09. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H.
Komentarji
3

Jeseniški policisti so bili v petek zvečer obveščeni o prometni nesreči na območju Jesenic, kjer je 32-letni voznik trčil v vozilo, ustavljeno na avtobusni postaji. Glede na podatke, s katerimi za zdaj razpolagajo, so na Policijski upravi (PU) Kranj opisali nenavadno dogajanje in nevarno početje na glavni ulici skozi mesto.

Kot so razložili, se je 32-letni voznik na cesti skozi Jesenice pri tamkajšnji gimnaziji priključil gasilskim vozilom na nujni vožnji, ki so hiteli v smeri Hrušice.

V enem izmed naslednjih križišč je prevozil rdečo luč na semaforju, prehitel gasilsko vozilo in med vijuganjem po cesti v bližini poslopja okrajnega sodišča trčil v avtomobil voznika, ki je bil ustavljen na avtobusnem postajališču.

Oba voznika sta bila lažje telesno poškodovana, najprej so ju oskrbeli jeseniški reševalci, nato pa sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v tamkajšnjo splošno bolnišnico.

Alkotest povzročitelja nesreče na Jesenicah
Alkotest povzročitelja nesreče na Jesenicah FOTO: PU Kranj

"32-letni voznik je avtomobil vozil pod zelo močnim vplivom alkohola - 1.53 mg/l, kar je več kot tri promile," so zgroženi policisti, ki zoper njega vodijo postopek v smeri storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Ob tem opozarjajo, da je tako početje voznika skrajno neodgovorno, nevarno in ni v ponos drugim udeležencem cestnega prometa, ki upoštevajo prometna pravila in želijo biti na cesti varni. Dodajajo še, da je bil v prometni nesreči telesno poškodovan tudi nedolžen voznik, drug udeleženec v cestnem prometu.

jesenice nesreča gasilci avtobusna postaja
Naslednji članek

Zagorelo v ruškem podjetju, zaradi dima ena oseba potrebovala pomoč

SORODNI ČLANKI

Pijan trčil v semafor in se huje poškodoval, drugi prekrižal pot motoristu

Pijan potnik na letu iz Zagreba v Pariz nadlegoval stevardeso in potnice

V nesreči poškodovan otrok, voznik pa pijan in z neustreznim vozilom

Voznik avtobusa otroke vozil pijan: 550 evrov in štiri točke kazni

Pijan z gumenjakom po Ljubljanici, ženska pred zapornico skočila v vodo

Pijan bežal in trčil v štiri policijska vozila

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
28. 09. 2025 13.26
Pao mu mrak na oči.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
28. 09. 2025 13.15
+1
Upam, da ga ta voznik, ki je stal na avtobusni iztoži za še enkrat dražji avto kot ga je imel.
ODGOVORI
1 0
York
28. 09. 2025 13.12
+4
V kolikor bi imeli bolj restriktivne zakone za pijance, objestneže, puhloglavce, ... bi se ta nikoli več ne usedel za volan katerega koli vozila.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256