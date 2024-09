Neprimerno opremljena obtičala pod Triglavom, rešili so ju s helikopterjem

"Bila sta neprimerno opremljena za hojo v visokogorju – nista imela čelad, niti samovarovalnega kompleta, pohodnik je bil celo v supergah," so zgroženi policisti.

Po podatkih PU Kranj sta 21-letna pohodnica in 20-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, tega dne iz smeri Vodnikovega doma odšla na Triglav. Od tam sta sestopala po Gorjanski poti proti domu Planika. Pred Triglavsko škrbino, na nadmorski višini okoli 2700 metrov, sta zaradi megle zašla s poti in prišla nad strm skalnat teren, od koder nista več upala nadaljevati poti, niti se vrniti.

S helikopterjem so ju prepeljali do Stare Fužine, kjer so ju prevzeli gorski reševalci GRS Bohinj.