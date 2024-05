S tujega računa plačal letalske karte

Novogoriški policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, je sporočil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Dean Božnik.

Neznani storilec je po prvih podatkih neznano kdaj in neznano kje pridobil podatke kreditne kartice oškodovanca, pred nekaj dnevi pa je nato preko spletne aplikacije opravil nakup letalskih kart v tujini. S transakcijo je oškodovancu povzročil za 808 evrov škode, je kaznivo dejanje opisal Božnik. Preiskava še poteka.

Storilec je osumljen kaznivega dejanja po prvem odstavku 247. člena Kazenskega zakonika, za katerega je zagrožena zaporna kazen do pet let. Omenjeni člen pravi: "Kdor namesti na bančni avtomat ali aparat za vplačila s kartico napravo za preslikavanje zapisa plačilnih ali kreditnih kartic ali njeno prepoznavo pridobi preko plačila na celotnem medmrežju ali jo ponaredi na kakšen drug način ali kdor tako ponarejeno plačilno ali kreditno kartico uporabi in si pridobi premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let."