S turisti se poveča tudi število kaznivih dejanj

Na slovenski Obali se med turistično sezono izjemno poveča število, saj številni prihajajo na dopust. Posledično se poveča tudi število prekrškov in kaznivih dejanj, kar je še posebej opazno v Portorožu in Piranu. Kot so sporočili s PU Koper, policija z občani veliko sodeluje, saj od lokalnih prebivalcev dobijo številne informacije, ki jih preverijo in velikokrat so prav ti podatki ključni za preiskavo kaznivega dejanja.

Na območju PP Piran so v zadnjem mesecu obravnavali nekaj izstopajočih dogodkov, ki so jih policisti in kriminalisti po intenzivni preiskavi tudi uspešno zaključili, storilce pa s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Več o varnosti situaciji med turistično sezono bo ob 11. uri pojasnil komandir PP Piran Aleš Kordič, izjavo pa bomo neposredno prenašali tudi na naši spletni strani.