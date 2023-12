Dvignilo ju je v zrak, poletela sta 10 metrov in trčila v drevo

Nesreča se je zgodila v nedeljo okrog 17. ure. Kot so sporočili iz PU Celje, je 37-letnik v okolici sorodnikove stanovanjske hiše vozil svoje motorne sani. "Med vožnjo je najverjetneje zaradi nekontroliranega pospeška motorne sani dvignilo v zrak in so poletele dobrih 10 metrov ter trčile v drevo. V trčenju se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, hudo poškodovanega otroka pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju."

O dogodku bodo s poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.

Na območju Policijske uprave Celje so sicer v zadnjih petih letih poleg omenjene obravnavali še eno smrtno nesrečo voznika motornih sani in posamične nesreče, kjer na srečo ni prišlo do hujših poškodb.

Policisti vse voznike motornih sani opozarjajo, da lahko sani uporabljajo le na za to dovoljenih in označenih območjih, pri vožnji pa naj bodo skrajno previdni. Motorne sani namreč spadajo med posebna prevozna sredstva, katerih uporaba v cestnem prometu ni dovoljena razen izjem, kot na primer reševanje življenj, premoženja in podobno. Predpisana globa za kršitev te določbe je 500 evrov.

Zakon o ohranjanju narave določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon ali drug lasten pogon vozila. Obstajajo seveda izjeme, kot so na primer službene vožnje, gospodarjenje z gozdovi in podobno.