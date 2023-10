'Satan' pobegnil na skuterju

Po poročanju portala N1, gre za nekdanjega tekmovalca v borilnih veščinah Tomaža Simoniča, znanega pod vzdevkom 'Satan', ki je bil zaradi več kaznivih dejanj leta 2015 obsojen na enotno kazen 10 let zapora. Portal navaja, da so mu že pripadale nekatere ugodnosti pri prestajanju kazni, vendar so bile zaradi domnevnega kršenja pravil v času izhoda zaustavljene.

Simonič naj bi pred UKC prišel z marico in v spremstvu pravosodnega policista. Kako mu je uspelo pobegniti, zaenkrat še ni znano. Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij smo zaprosili za pojasnila o dogodku. Na odgovore še čakamo.