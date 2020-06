Sava odnesla 41-letnika, ki ga še vedno iščejo

Po besedah Tomaža Tomaževica s Policijske uprave Ljubljana sta bila v času dogodka na obrežju reke dve osebi. "Pri tem je 41-letni moški zaplaval v narasli Savi in ga je odnesel tok," je sporočil predstavnik PU Ljubljana.

Kot smo poročali včeraj, so bili ljubljanski policisti v soboto nekaj pred 12. uro obveščeni , da je na območju Ježice v reki Savi moškega odnesel tok.

Kljub obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in druge reševalne službe, pogrešanega na žalost še vedno niso našli. "Za iskanje smo aktivirali tudi policijski helikopter, nato pa še dron," je povedal Tomaževic. "Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine dogodka. Drugih informacij vam v tem trenutku ne moremo podati," je še dodal.