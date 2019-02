V savni našli nezavestnega moškega, zastrupil naj bi se z nevarnim plinom

Naši viri so nas opozorili, da v Termah Dobrna danes poteka intervencija in preiskava zaradi zastrupitve v savni. Na Policijski upravi Celje so nam potrdili, da so v prostorih savne v termah na območju njihove policijske uprave našli nezavestnega moškega. "Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. Policisti in kriminalisti o primeru zbirajo obvestila," je bila kratka Milena Trbulin iz PU Celje.

Na kraju posredujejo gasilci Poklicne gasilske enote Celje. Na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje so ob 18.36. uri vnesli le podatek "sproščanje nevarnih plinov" v Dobrni, pozneje pa so zapis umaknili.

Po naših neuradnih in nepotrjenih informacijah naj bi v savni uhajal ogljikov monoksid. Prav tako to naj ne bi bil prvi primer zastrupitve, pač pa že tretji v dobrem tednu. Prvi primer naj bi se zgodil v prejšnji torek, ko je prav tako en moški padel v nezavest, ki naj bi bil še vedno v slabem stanju. V prejšnjo sredo pa so zaradi podobnih simptomov zdravniško pomoč nudili neki ženski.

Na odziv zdravilišča še čakamo.