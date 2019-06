Še vedno iščejo 23-letnega Britanca

Turista sta se z avtomobilom odpravila približno pol kilometra stran, kjer sta telefon izgubila, nato pa je Britanec pot sam nadaljeval proti strugi. Na sebi naj bi imel neoprensko obleko in čelado, torej je verjetno predvideval, da bo moral prečkati deročo vodo. Pot je nadaljeval skozi skale in naprej po levem bregu reke Koritnice. Pogrešani je izginil, ko je zaradi deževja reka močno narasla, njena moč pa se je še povečala.

Dean Božnik s PU Nova Gorica je dejal: "Približno 80 metrov od točke, kjer smo sedaj pa do reke Koritnice, telefon pa je bil najden po približno 50 metrih na skalni polici."

Strah, da je pogrešanega voda potegnila v enega od sifonov, je neizbežen. Truplo bi lahko bilo ukleščeno v ozkem koritu pod trdnjavo Kluže. Gasilci so z dvigalom čistili korito, spustili so se po jeklenici in ga pregledali.

"Tukaj bi lahko govorila o približno 90 ali kak meter več globine, torej slabih 100 metrov. Tukaj brez ustrezne opreme človek ne more hoditi,"je še povedal Božnik.

Britanca poleg policije iščejo gorski reševalci, potapljači, gasilci, območje je preletel tudi dron.

"Ne samo da se išče pogrešanega, ampak je treba tudi paziti na osebno varnost vseh sodelujočih pri reševanju oziroma pri iskanju pogrešane osebe,"je zaključil Božnik.

Gre namreč za izredno strm in nevaren teren. V Slovenijo je prispela tudi njegova ožja družina, ki še vedno upa na najboljše.