Še vedno pogrešajo 55-letnika, iščejo ga na strmem in zahtevnem terenu

Tudi tokrat je v iskanje Thomasa Antoniusa Cressa vključen helikopter Letalske policijske enote, pri iskanju pogrešanega na omenjenem območju pa so se pripadnikom gorske policijske enote PU Nova Gorica in PU Kranj tokrat pridružili še gorski reševalci GRS Bovec in člani Jamarske reševalne službe Slovenije, skupina Tolmin (skupno okoli 20 oseb).

Kot pravijo na PU Nova Gorica, gre za strm in zelo zahteven visokogorski teren, policisti in gorski reševalci ter člani jamarske službe pregledujejo skalne podore, škraplje (podolgovat žleb na neporaslih površinah trdega apnenca, ki nastane pod vplivom tekoče vode), člani jamarske reševalne službe pa predvsem tamkajšnja globoka brezna.

V preteklih tednih so pri iskanju pogrešanega nemškega državljana sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so širše območje v bovški občini (obrežje reke Soče, številne sprehajalne in druge gozdne poti, območje slapa Boka ...) pregledovali tudi s pomočjo policijskega brezpilotnega zrakoplova (dron). Kljub številnim izvedenim ukrepom pogrešanega še niso našli.