Še vedno pogrešajo Blaža. Ste ga videli?

"Aktivnosti za iskanje pogrešanega Blaža Horvata policisti na območju Ljubljane vsakodnevno izvajamo vse od prijave pogrešitve. Kljub temu da so bile izvedene iskalne akcije, kjer so v pregledu terena poleg policistov sodelovale enote za reševanje iz vode, helikopterja policije, za delo z droni, policisti konjeniki in druge službe za reševanje, pogrešani do sedaj ni bil najden," so sporočili iz PU Ljubljana. Ena od iskalnih akcij je potekala v četrtek na območju Zaloga.