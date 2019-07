Še vedno trdi, da je brata ubil v silobranu

Mariborsko višje sodišče je potrdilo osemletno zaporno kazen za 49-letnega Štefana Juvana iz Leš pri Prevaljah, ki ga je oktobra slovenjgraško okrožno sodišče spoznalo za krivega uboja 10 let starejšega brata Mihaela Juvana.

Sodba je postala pravnomočna 24. januarja letos, višje sodišče je namreč pritožbo obrambe zavrnilo. Zadeva je zaradi vložene zahteve za varstvo zakonitosti trenutno na vrhovnem sodišču.

Bil je bistveno zmanjšano prišteven

Tožilstvo je za Juvana, ki je obtožen, da je v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi akutne zastrupitve z alkoholom in stresa zagrešil uboj, predlagalo devet let zapora.

Tragedija se je zgodila 27. maja 2018 v družinski hiši v Lešah, ko je Štefan s kuhinjskim nožem z 20-centimetrskim rezilom sunkovito zabodel brata, ki je zaradi vbodnih ran dobil gnojno vnetje potrebušnice in zaradi posledic poškodb v mariborski bolnišnici umrl dva tedna po napadu.

V izrečeno kazen se Juvanu šteje pripor, v katerem je od 27. maja lani, sodišče pa mu je zaradi ponovitvene nevarnosti pripor tudi podaljšalo do pravnomočnosti sodbe oziroma nastopa kazni. Juvana je sodišče oprostilo plačila stroškov postopka.

Dolgoletno nasilje v družini s strani umorjenega

Pri izrečeni kazni je slovenjgraško sodišče upoštevalo vrsto olajševalnih okoliščin, med drugim Juvanovo dosedanjo nekaznovanost in dolgoletno nasilje, ki mu je bil s strani brata izpostavljen. Priče so nasilje potrdile, tudi na policiji so potrdili, da so razmere v družini poznali in dvakrat celo podali kazensko ovadbo zoper Mihaela Juvana. Na sodišču so upoštevali tudi Juvanovo iskreno obžalovanje dogodka in ugotovljeno osebno prizadetost.