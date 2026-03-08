V soboto ob 22. uri so policisti dobili prijavo nasilništva v Kopru. Prijavitelj je povedal, da so ga neznanci pretepli. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 37-letni prijavitelj z dekletom sedel pri železniški postaji. Za njima je prišla neznana oseba in ju pričela pretepati. Prijavitelj je poškodovan po obrazu, dekle pa ima poškodovano oko. Napadalca naj bi bila dva, oškodovancema sta ukradla dve jakni. Preiskuje se kaznivo dejanje ropa, so sporočili s PU Koper.
Črna kronika
Sedela na železniški postaji, neznanca sta ju pretepla in jima ukradla jakni
