Črna kronika

Sedela na železniški postaji, neznanca sta ju pretepla in jima ukradla jakni

Koper, 08. 03. 2026 13.38

Avtor:
A.K.
Slovenska policija

V Kopru je neznanec pretepel 37-letnika in njegovo dekle. Oba sta utrpela poškodbe, napadalca pa sta jima ukradla dve jakni. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje ropa, vpletena naj bi bila dva storilca.

V soboto ob 22. uri so policisti dobili prijavo nasilništva v Kopru. Prijavitelj je povedal, da so ga neznanci pretepli. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 37-letni prijavitelj z dekletom sedel pri železniški postaji. Za njima je prišla neznana oseba in ju pričela pretepati. Prijavitelj je poškodovan po obrazu, dekle pa ima poškodovano oko. Napadalca naj bi bila dva, oškodovancema sta ukradla dve jakni. Preiskuje se kaznivo dejanje ropa, so sporočili s PU Koper.  

napad Koper ropar železniška postaja nasilništvo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
08. 03. 2026 14.52
TO JE VARNA DRŽAVA ,ŠUTERJEV ZAKON DELA NA POLNO SVOBODNO
+1
2 1
Nace Štremljasti
08. 03. 2026 14.46
se vsedeš na klopco,igraš opitega v roki velika doza solzivca ter poprovega spreja,v drugem rokavu pa 25 mm kabel,in ko pride napadalec ter začne utrujati pošpricaš z aprejem ter usekaš po betici z kablom,ta srečanja ne bo zapustil brez tuje pomoči,ti pa mirno vstaneš ter se začneš sprehajati,to so najboljša zdravila za take modele ane
+5
5 0
iziizi
08. 03. 2026 14.54
PA TO NI PO SVOBODNO TOJE JANŠISTIČNO
0 0
Colgate
08. 03. 2026 14.26
A je imel novo Adidas jakno in zato sta ga pretepla in okradla?🤔
+3
3 0
Na pol ovca
08. 03. 2026 14.23
Kvota 1:6 da so napadalci iz ekipe novih slovencev in ne tistih iz recimo leta 1900
+6
7 1
iziizi
08. 03. 2026 14.20
Če bi bila čebula brez če bi bila samo bula tako imamo invalidi 360 eur penzije se pravi bulo
-1
2 3
proofreader
08. 03. 2026 13.49
Kmalu se znebimo Goloba in bomo spet varni.
-4
7 11
Hugh_Mungus
08. 03. 2026 14.13
Ko je Janez vladal ni bilo kriminala a? 🤡 Lih tolk ga je blo PLUS kriminal ki ga je zganjal POJS nad narodom. #nikoliVečJanše
+5
9 4
bibaleze
