Sedem francoskih družin toži TikTok zaradi slabega vpliva na zdravje mladih

Sedem francoskih družin je vložilo tožbo proti TikToku, saj trdijo, da je platforma negativno vplivala na zdravje njihovih otrok, kar je privedlo tudi do dveh samomorov mladoletnikov. Odvetnica družin opozarja na zasvojljivo zasnovo aplikacije in pomanjkljivo moderiranje vsebin, ki lahko škodujejo mladim. Vse večkrat se tudi druga družbena omrežja znajdejo na sodiščih, največkrat pa so to aplikacije, ki jih uporablja vse več mladih, kot so Facebook, Instagram in Snapchat.