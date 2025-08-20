Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Policisti zalotili sedem Romunov, ki so vreče polnili z leguro

Celje, 20. 08. 2025 15.50 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
4

Celjski policisti so v soboto prejeli klic, da so na območju podjetja na Ravnah na Koroškem opazili več zamaskiranih oseb. Na kraju so izsledili sedem romunskih državljanov, ki so vlomili v prostore podjetja in kradli leguro – kontrolirano mešanico železa in drugih dodatkov. Napolnili so 29 vreč, v vsako po 30 kilogramov. Če jih policisti ne bi ujeli, bi podjetje oškodovali za nekaj manj kot 35.000 evrov.

Minulo soboto, nekaj pred polnočjo, je Operativno komunikacijski center PU Celje prejel obvestilo, da so na območju podjetja na Ravnah na Koroškem opazili več zamaskiranih oseb. 

Na kraj je odšlo več policijskih patrulj. Policisti so pri pregledu območja podjetja in okolice izsledili sedem romunskih državljanov. Osumljeni so vlomili v prostore podjetja, v katerem podjetje hrani leguro – kontrolirano mešanico železa in drugih dodatkov.

Leguro so polnili v posebne vreče, do prihoda policistov pa so uspeli napolniti 29 vreč. V vsaki je bilo okoli 30 kilogramov legure. Glede na število pripravljenih vreč so nameravali ukrasti dobro tono legure, s čimer bi podjetje oškodovali za nekaj manj kot 35.000 evrov.

Policisti so osumljenim odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine so jih privedli k preiskovalni sodnici, ki je vsem sedmim odredila pripor.

Za omenjeno kaznivo dejanje je predvideno do pet let zaporne kazni.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, saj sumijo, da so omenjeni storili še več podobnih dejanj na območju Policijske uprave Celje.

celje romuni kraja ravne na koroškem legura
Naslednji članek

V nesreči blizu Bjelovarja hudo poškodovan Slovenec, sopotnica umrla

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
20. 08. 2025 16.39
+1
tono so nalozil predno so jih dobili
ODGOVORI
1 0
modelx
20. 08. 2025 16.33
+4
in take imamo v eu. romunijo in bolgarijo bi morali takoj iz eu vreč. potem pa so hoteli še ukrajince noter
ODGOVORI
5 1
suleol
20. 08. 2025 16.40
s tem da se prodajajo bolgarski pasoši po 500€
ODGOVORI
0 0
2fast4
20. 08. 2025 16.28
+7
bil kot priča na sodišču v Celju zaradi nekega kaznivega dejanja. Sodnica je obdolženca obravnavala kot najstnika. Zgledalo je kot ,da mu želi ponuditi roko sprave plus liziko za domov...
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110