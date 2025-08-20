Policisti zalotili sedem Romunov, ki so vreče polnili z leguro

Minulo soboto, nekaj pred polnočjo, je Operativno komunikacijski center PU Celje prejel obvestilo, da so na območju podjetja na Ravnah na Koroškem opazili več zamaskiranih oseb.

Na kraj je odšlo več policijskih patrulj. Policisti so pri pregledu območja podjetja in okolice izsledili sedem romunskih državljanov. Osumljeni so vlomili v prostore podjetja, v katerem podjetje hrani leguro – kontrolirano mešanico železa in drugih dodatkov.

Leguro so polnili v posebne vreče, do prihoda policistov pa so uspeli napolniti 29 vreč. V vsaki je bilo okoli 30 kilogramov legure. Glede na število pripravljenih vreč so nameravali ukrasti dobro tono legure, s čimer bi podjetje oškodovali za nekaj manj kot 35.000 evrov.