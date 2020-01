Sedemmesečni dojenček zmrznil v vozičku

V Rusiji preiskujejo smrt komaj sedem mesecev starega otroka, za katerega so bile usodne izjemno nizke temperature. Umrl je, potem ko sta ga starša kar pet ur pustila na balkonu, prepričana, da bo na svežem zraku bolje spal. Živo srebro se je v tem času spustilo sedem stopinj pod ničlo, poroča BBC.

Tragedija se je zgodila v regiji Habarovsk na ruskem daljnem vzhodu. Prepričanje, da so otroci bolj zdravi, če spijo na svežem zraku, je tam globoko zakoreninjeno, zato je minister za zdravje v regionalni vladi starše znova opozoril, naj jih ne puščajo zunaj brez nadzora. "Vedno morate vedeti, kje in s kom je vaš otrok," je zapisal v objavi na Instagramu in dodal, naj ukrepajo, tudi če je ogrožen otrok nekoga drugega. "Pozimi lahko otrok, ki se izgubi ali poškoduje na ulici, zelo hitro postane žrtev nizkih temperatur."

Omenjeni malček je umrl zaradi podhladitve. Do nje pride, ko se telesna temperatura zaradi mraza preveč spusti. Ob dolgotrajni izpostavljenosti so lahko usodne tudi temperature nad ničlo, prav otroci, mlajši od enega leta, pa so na to najbolj občutljivi.