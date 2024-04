Sedmerica v Celju pretepla in poškodovala dva mladoletnika

"V preiskavi smo ugotovili, da napadu skupine na dva mladoletnika niso botrovale medsebojne zamere in da napadena mladoletnika nista dajala povoda za nasilno dejanje. Nasilneži so ju napadli zaradi želje po nadvladi nad njima in drugimi mladostniki, zbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki," so danes sporočili s PU Celje.

Sedmerica je tako osumljena več kaznivih dejanj, med drugim sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, povzročitve lahke telesne poškodbe, povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva.