Šef klinike za odvajanje od drog v spodnjicah skrival drogo

Miloš Medenica je prejšnji teden prišel na beograjsko letališče, od koder je nameraval odpotovati v tujino. Med čakanjem v vrsti za vkrcanje na letalo se je nenavadno vedel, med drugim je živčno tresel z nogo ter večkrat zapustil vrsto in se vanjo vračal. Njegovo nenavadno obnašanje je pritegnilo pozornost letaliških policistov, zato so pristopili do njega in zahtevali, da jim pokaže osebni dokument.

Obvladali so ga šele, ko so policistom na pomoč priskočili pripadniki posebnih enot, ki skrbi za varnost na letališču. Med varnostnim pregledom v službenih prostorih so policisti pri Medenici našli vrečico z osmimi grami heroina, ki jo je skrival v spodnjih hlačah.

Nekdanji rokometaš je začel vpiti, zato so ga policisti prosili, naj se z njimi odpravi v službene prostore. Medenica je takrat v paniki poskušal nekoga poklicati po mobilnem telefonu. Ko so mu policisti želeli odvzeti telefon, se je začel upirati in jih odrivati.

Medenica je sicer po poročanju srbskih medijev direktor zasebne klinike, ki se ukvarja z zdravljenjem odvisnosti, depresije in tesnobe. Ko je v javnost prišla novica, da so ga aretirali, so s spletne strani klinike umaknili njegovo fotografijo in ime s seznama zaposlenih. Očitno pa so že tudi zamenjali direktorja, saj je zdaj pod to funkcijo navedena druga oseba.

Medenico so po aretaciji kazensko ovadili zaradi posedovanja prepovedanih drog in napada na uradno osebo. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku, kjer se je branil, da je imel drogo za lastno uporabo, so ga izpustili na prostost. Za očitana dejanja mu grozi do tri leta zapora.

Kot nekdanji rokometaš je bil v središču pozornosti že leta 2014, ko je bil pozitiven na dopinških testih, in sicer na prepovedani substanci karboksi THC in sibutramin.