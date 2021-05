Šefa kalabrijske 'Ndranghete bo Brazilija izročila Italiji

Po tem, ko so v Braziliji v ponedeljek aretirali vodjo italijanske mafijske združbe 'Ndrangheta Rocca Morabita, ga bo Brazilija izročila Italiji. Italijansko tožilstvo in policija sta pozdravila njegovo aretacijo, potem ko se je skoraj 30 let izogibal roki pravice. Morabito so našli v brazilskem mestu Joao Pessoa skupaj s še enim italijanskim ubežnikom. Policija ju je aretirala po obsežni mednarodni operaciji, v kateri so sodelovali še Italija, Urugvaj in ZDA.

icon-expand Rocco Morabito FOTO: AP Rocco Morabito, znan tudi pod vzdevkom Kralj kokaina, se je italijanskim oblastem izogibal od leta 1994. Velja za enega najpomembnejših posrednikov pri prekupčevanju narkotikov, je povedal glavni tožilecGiovanni Bombardieri iz mesta Reggio Calabria. Preiskavo so zagnali nemudoma po pobegu iz zapora v Urugvaju leta 2019, kjer je čakal na izročitev Italiji. Že takrat so dobivali namige, da je Morabito najverjetneje v Braziliji. Urugvajsko tožilstvo je v torek sporočilo, da bodo Morabita izročili Italiji neposredno iz Brazilije, čeprav je pobegnil iz zapora v Urugvaju. V domovini ga čaka 30 let zapora. Morabito je med drugim v Italiji obsojen trgovine z drogami v državi, prodaje v Milanu ter poskusa uvoza 592 kilogramov kokaina iz Brazilije v Italijo leta 1992 in 630 kilogramov kokaina leta 1993. Italijanske oblasti v Kalabriji rojenega mafijskega šefa iščejo od leta 1995. Leta 2015 so ga v odsotnosti obsodili na 28 let zapora, kasneje so mu kazen zvišali na 30 let. Enega najbolj iskanih Italijanov so aretirali septembra 2017 v hotelu v urugvajski prestolnici Montevideo. Pred tem je 13 let z lažno identiteto živel v urugvajskem letoviškem mestu Punta del Este. Urugvajsko pravosodje je leta 2018 odobrilo njegovo izročitev Italiji, a je junija 2019 skupaj s še tremi drugimi zaporniki pobegnil skozi streho zapora v Montevideu. icon-expand