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Črna kronika

Šel izpraznit zabojnik, nato ga je zbil avtomobil

Novo mesto, 07. 09. 2026 15.10 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
L.M.
Odvoz smeti (slika je simbolična)

V Novem mestu se je v petek zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan 58-letni delavec. Vanj je, ko je stopil na vozišče, trčil 45-letni voznik osebnega avtomobila.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je nesreča zgodila 4. septembra okoli 6.20 na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu. Policisti so po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih ugotovili, da je bil v nesreči udeležen 58-letni delavec, ki je stopil s stopnice tovornjaka za prevoz smeti in se namenil izprazniti zabojnik.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Ko je stopil na vozišče, je vanj trčil 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. 58-letnik se je v nesreči hudo poškodoval. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in nato odpeljali v bolnišnico.

Policisti bodo poškodovanemu pešcu izdali plačilni nalog.

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KOMENTARJI7

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461864
07. 09. 2026 16.25
A je bil občan
Odgovori
0 0
Splash71
07. 09. 2026 16.14
Dragi policisti: ste preverili tudi kaj pravi 6. odstavek 103. člena ZPrCP: - Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozila s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, mora voziti posebno previdno in po potrebi ustaviti vozilo. Zgolj v razmislek !!!
Odgovori
+2
3 1
BroNo1
07. 09. 2026 16.02
Čudno se sliši, da pešcu?! Verjetno zato, ker se ni prepričal a lahko kar stopi na vozišče, ali je varno?
Odgovori
+8
8 0
GaraS
07. 09. 2026 15.35
Ne razumem? Pešču? A ni delo opravljal? Delovne naloge. A nebi voznik moral biti previden, opazovati, če videl tovornjak za smeti? No,na nek način bi morala biti oba pozorna. Kaj potem, bi tudi voznika rešilca/zdravnika/medicinsko sestro kaznovali?, ker hiteli pomagati rešiti življenje in ne gledali levo in desno.
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+16
18 2
Banion
07. 09. 2026 15.26
to je delovna nesreča kajti kdor koli je vozil bi lahko računal na delavca
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+13
14 1
taft007
07. 09. 2026 15.31
Odvisno je od tega kdo je vozil avto. Delavec ali pešec.
Odgovori
+0
1 1
Brus1234
07. 09. 2026 16.07
ni delovna nesreča ampak pozročitev nesreče iz malomarnosti
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+0
2 2
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