Šel izpraznit zabojnik, nato ga je zbil avtomobil

Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je nesreča zgodila 4. septembra okoli 6.20 na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu. Policisti so po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih ugotovili, da je bil v nesreči udeležen 58-letni delavec, ki je stopil s stopnice tovornjaka za prevoz smeti in se namenil izprazniti zabojnik.
Ko je stopil na vozišče, je vanj trčil 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. 58-letnik se je v nesreči hudo poškodoval. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in nato odpeljali v bolnišnico.
Policisti bodo poškodovanemu pešcu izdali plačilni nalog.
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