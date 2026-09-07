Šel izpraznit zabojnik, nato ga je zbil avtomobil

Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je nesreča zgodila 4. septembra okoli 6.20 na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu. Policisti so po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih ugotovili, da je bil v nesreči udeležen 58-letni delavec, ki je stopil s stopnice tovornjaka za prevoz smeti in se namenil izprazniti zabojnik.