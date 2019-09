Senadu Softiću bodo sodili znova

Senad Softić je na predobravnavnem naroku januarja lani priznal, da je tri mesece prej streljal na avtomobil v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune, v katerem je sedel 52-letni Rado Mitrović, za katerega je sumil, da prijateljuje z njegovo ženo. Vanj je s pištolo ustrelil najmanj 26-krat, zato je ta na kraju umrl.

Obenem je ranil drugega moškega v avtomobilu in zadel mimo vozeči avtomobil, v katerem je bila mati z otrokom. Večkrat je tudi ustrelil v zrak, s čimer je po navedbah tožilstva ogrožal še druge udeležence v prometu, nato pa odložil orožje in se predal policiji.

Mariborsko okrožno sodišče ga je februarja letos spoznalo za krivega v obeh točkah obtožnice in mu za umor izreklo 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa leto in pol, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo, zato se je to pritožilo na višino izrečene kazni in znova predlagalo 27-letno zaporno kazen. Softićeva zagovornica Tanja Kompara je zahtevala razveljavitev celotne sodbe in novo sojenje pred drugim sodnim senatom.