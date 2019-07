Šentjurski policisti prijeli 22-letnika, ki ga sumijo 33 kaznivih dejanj

Policisti PP Šentjur so v mesecu maju in juniju 2019 obravnavali več primerov vlomov v hiše, vikende in gospodarska poslopja, pri čemer je bilo oškodovanih več ljudi. Z intenzivnim zbiranjem obvestil so policisti zbrali dovolj dokazov, da so odvzeli prostost 22-letnemu Šentjurčanu, ki je skupaj z 20-letnim sokrajanom osumljen teh kaznivih dejanj.

Policisti so v preiskavi zasegli preko 100 predmetov, ki sta jih ukradla, med drugim motorno kolo, štirikolesnik, večjo količino različnega električnega orodja, reflektorjev, agregatov ter ostalih stvari manjših vrednosti. Policisti so 22-letnika pred tem že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete (vlomi, tatvine), kaznivih dejanj z elementi nasilja (nasilništvo, nasilje v družini, napad na policiste) ter kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu. Na Okrožno državno tožilstvo v Celju so zoper njega že podali ovadbe za 33 kaznivih dejanj.

Skupaj z novo kazensko ovadbo, v kateri ga policisti utemeljeno sumijo storitve osmih velikih tatvin, dveh prikrivanj ter kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so ga policisti privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Policisti ga sumijo še za več premoženjskih kaznivih dejanj na celotnem območju PU Celje, ki pa so še v fazi preiskovanja.