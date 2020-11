Sergej Racman po izročitvi že v koprskem zaporu

Zvečer so ga odpeljali na Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in ga izročili pravosodnim policistom. Prevzem in izročitev v koprske zapore sta potekala brez posebnosti, so še pojasnili na GPU. Iz Kanade so ga tamkajšnji varnostni organi deportirali v skladu z njihovo priseljensko zakonodajo, so dodali.

Pred roko pravice je pobegnil v Kanado, tam so ga konec avgusta - menda povsem slučajno med kontrolo prometa - prijeli in stekel je postopek za izročitev. "V sredo, 26. avgusta 2020, so kanadski varnostni organi obvestili slovensko policijo, da so izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali s tiralico, evropskim nalogom za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvajala kazniva dejanja zlorabe prostitucije," so takrat sporočili z Generalne policijske postaje.

Postopek izročitve bi lahko trajal tudi več let, a tokrat temu ni bilo tako. V Kanadi morajo namreč najprej ugotoviti, če obstajajo pravni razlogi za samo izročitev, nato pa mora to odločitev potrditi še politika. Racman bi lahko skušal doseči, da se izročitev zavrne, ali pa postopek vsaj zavleči, a mu vsaj v prvem primeru velikih možnosti za uspeh niso pripisovali.

Racmana naj bi po naključju prijeli med rutinsko kontrolo prometa

Kot so neuradno poročali v oddaji 24UR, naj bi Racmana v Kanadi izsledili že nekaj časa nazaj, a kanadski policisti niso takoj ukrepali. Racman naj bi v Kanadi tudi večkrat menjal svoje prebivališče, na koncu pa ga naj bi prijeli med rutinsko kontrolo prometa in ne na podlagi razpisane mednarodne tiralice.

Sergej Racman je obtožen vpletenosti v hudodelsko združbo, ki je od 1. avgusta 2014 do 23. januarja 2019 za prostitucijo v nočnem klubu Marina izkoriščala 413 deklet. Konec julija lani je tako koprsko sodišče proti Racmanu v omenjeni zadevi odredilo pripor, ker pa se tam ni zglasil, je policija Racmana uvrstila na seznam iskanih oseb, proti njemu pa je bila razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola.