Serija drznih tatvin na parkirišču: eden voznika zamoti, drugi pa okrade

Po do sedaj zbranih obvestilih je do parkiranega tujega avtomobila pristopil moški in zunaj pred avtomobilom zamotil voznico, domnevno drugi moški pa je s sedeža odklenjenega avtomobila vzel žensko torbico z vsebino. Lastnico je oškodoval za več tisoč evrov.

Že tretja tovrstna tatvina v manj kot tednu dni

Že dan pred tem so jeseniški policisti nekaj pred 23.30 obravnavali drzno tatvino iz avtomobila na parkirnem prostoru bencinskega servisa na avtocesti. Po do sedaj zbranih obvestilih je do parkiranega tujega avtomobila pristopil moški in izkoristil odsotnost uporabnikov avtomobila, ki so bili nedaleč stran od njega in si s sopotnikovega sedeža prilastil žensko torbico. V njej so bili dokumenti in večja vsota denarja.

V nadaljevanju so bili policisti obveščeni, da je oškodovanka torbico našla na počivališču Lipce v smeri Ljubljane. V njej je bilo vse, razen denarja. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Tudi v petek, 20.12., so jeseniški policisti nekaj čez 20. uro obravnavali drzno tatvino iz avtomobila na parkirnem prostoru bencinskega servisa na avtocesti. Po do sedaj zbranih obvestilih je do parkiranega tujega avtomobila pristopil moški, se začel pogovarjati z osebo v avtomobilu, medtem, ko je drugi moški iz avtomobila izvršil tatvino ženske torbice, dokumentov, denarja in mobilnega telefona. S tem je tujega lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o zadnjih izvršenih dejanjih na tem območju, in sicer poleg zgoraj opisanega še izvršenega v četrtek, 19. 12. 2024, nekaj čez 20. uro in v petek, 20. 12. 2024, nekaj pred 23.30, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, telefon 582 13 00 ali pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200 in posredujejo morebitne koristne informacije v zvezi s tovrstnimi dejanji, so sporočili s PU Kranj.