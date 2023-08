Serija 'vikend pretepov' na območju 07

V soboto zvečer je bilo burno v Poganški ulici v Novem mestu. Tja sta se z avtom pripeljala 30-letnik in 34-letnica iz Otočca. Kmalu po prihodu v naselje so ju zvlekli iz vozila in začeli z njima fizično obračunavati, 30-letnik naj bi prejel več udarcev s koli. Osumljenci so razbili tudi vetrobransko steklo njunega vozila, so sporočili iz PU Novo mesto. "Razlog naj bi bil po prvih ugotovitvah samo v tem, da tam naj ne bi bila zaželena. Obema je nekako uspelo priti do avta in se iz naselja odpeljati na novomeško urgenco. 34-letnica je bila v dogodku lažje poškodovana, 30-letnik pa huje in so ga odpeljali na nadaljnje preglede v UKC Ljubljana." Policisti še naprej zbirajo obvestila, ko bodo identificirali vse osumljence, jih bodo kazensko ovadili, dodajajo.

Štirje pretepači v Trebnjem

V petek so policisti zaradi pretepa na javni prireditvi obravnavali štiri osebe iz okolice Trebnja, stare med 21 in 29 let. Ti naj bi se spravili na dva druga udeleženca prireditve. Pri tem je bil eden od njiju lažje telesno poškodovan. Policisti vse okoliščine dogodka preiskujejo, v zaključku pa bodo kršiteljem izdali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru ali pa jih kazensko ovadili zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe.