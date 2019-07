Serija vlomov ob koncu tedna

V okolici Medvod so neznanci vlomili v hišo in odtujili približno tisoč evrov. Naslednji vlom se je zgodil na Dunajski. Tam so nepridipravi iz hiše odnesli posodo. Škode je za koli 500 evrov. Iz hiše v Vižmarjah so odnesli nakit in pri povzročil za tisoč evrov škode.

V središču Ljubljane so neznanci vlomili v stanovanje in odtujili denar, lastnika pa oškodovali za približno 900 evrov. Vlomilci so bili na delu tudi v Domžalah, kjer so vlomili v hišo ter odtujili nakit in denar. Lastnika so oškodovali za okoli 5400 evrov.

V Ivančni Gorici je neznani storilec vlomil v vozilo in iznjega odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov. Na Rašiški ulici so iz vozila odtujili denar. Lastnik je bil oškodovan za 1300 evrov.

V Savljah je neznanec vstopil v odklenjeno hišo in pregledal prostore ter odtujil denarnico z dokumenti in denarjem. Šlo je za nekaj sto evrov.