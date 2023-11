Serijski požigalci v Mariboru: kriminalisti aretirali osumljene

Vse od aprila so požigalci Maribor in okolico ustrahovali z namernim netenjem požarov na vozilih in objektih. A večmesečna kriminalistična preiskava je zdaj obrodila sadove, mariborski kriminalisti so namreč, kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, identificirali večje število osumljenih oseb in jim odvzeli prostost.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v torek odvzeli prostost osumljencem kaznivih dejanj, ki so od aprila do novembra letos na vozilih in objektih v Mariboru in okolici namerno zanetili požare in s tem več oškodovanim osebam povzročili veliko gmotno škodo.

Predvidoma ob 13. uri bodo na novinarski konferenci predstavili izsledke izvedene kriminalistične preiskave.