Črna kronika

Serijski vlomilci v priporu: ukradli harmoniki in zlatnino

Celje, 02. 03. 2026 09.42 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
D.L.
Zaseženi predmeti

Policija je po več mesecih preiskav prijela tri moške, ki naj bi izvajali vlome v stanovanjske hiše na območju celjske policijske uprave. V hišnih preiskavah so zasegli nakit, ure in celo dve harmoniki. Osumljenci so že v priporu, na sled so jim prišli s pomočjo občanov.

Konec lanskega leta so policisti na območjih policijskih postaj Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Laško obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše, za katere so ugotovili, da so jih izvrševali storilci z območja Novega mesta, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

"Ker so se vlomi kljub prijetju skupine osumljencev nadaljevali, smo v začetku decembra na območju Policijske uprave Celje ustanovili delovno skupino, ki se pretežno ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin," je sporočila Trbulinova in nadaljevala: "Pri drznih tatvinah gre večinoma za primere, ko storilci pod pretvezo, da so predstavniki različnih telekomunikacijskih družb, pridejo do stanovanjskih hiš, kjer živijo starejši občani. Medtem ko eden ali dva storilca občana zamotita, se tretji izmuzne v hišo in ukrade gotovino in vrednejše predmete. Največkrat poleg gotovine kradejo zlat nakit."

Konec januarja so policisti delovne skupine obravnavali vloma v stanovanjski hiši na območju Šmarja pri Jelšah in v februarju vloma na območju Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. V omenjenih primerih so storilci na silo vlomili v stanovanjske hiše, preiskali prostore in ukradli več kosov zlatega nakita in gotovino.

S pomočjo občanov, ki so bili pozorni na prisotnost nepoznanih oseb in predvsem na vozila, s katerimi so se pripeljali v zaselke, so policisti delovne skupine uspešno identificirali storilce. Storilci so pri zadnjih štirih vlomih uporabljali vozili Renault Megane črne barve in Seat Leon sive barve z zatemnjenimi stekli, je še zapisala Trbulinova.

Prejšnji teden so nato policisti delovne skupine v sodelovanju s policisti policijskih uprav Celje in Novo mesto v naseljih v okolici Šentjerneja opravili tri hišne preiskave in odvzeli prostost trem moškim. Vsi trije so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

V hišnih preiskavah so našli in zasegli več različnega nakita, dve ročni uri, dve manjši harmoniki frajtonarici in več nabojev za pištolo. Zaseženi predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj.

vlomi vlomilci pu celje harmonika

JApajaDAja
02. 03. 2026 11.20
občani lovili "občane"....
Odgovori
0 0
komandos
02. 03. 2026 11.06
Policisti vi ste res levi to pa zato ker vam ukazuje leva komunistična vlada ,če bi samostojno delovali po zakoni ki jih imate bi te tatove imenovali z imeni in priimki so tujci ali Slovenci dajte že enkrat delovati samostojno kot vam nalaga zakonodaja pravica in napisanem državnem statutu
Odgovori
+5
5 0
2fast4
02. 03. 2026 11.03
Si lahko misliš, da policija gre dejansko predstavit, kaj imajo pa kako jih dobijo... de bi li
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
02. 03. 2026 11.00
Zaščitena dolenjska manjšina
Odgovori
+5
5 0
smetilka
02. 03. 2026 10.51
zdaj pa za dva meseca v arest, potem pa ven in jovo na novo
Odgovori
+5
5 0
blue3dragon
02. 03. 2026 10.42
S PU Novo mesto 🤣. Občani, ki so obljubili, da bodo sedaj pa res morali začeti krasti?
Odgovori
+7
7 0
Antena
02. 03. 2026 10.33
Bravo Policija
Odgovori
+5
5 0
r h
02. 03. 2026 10.25
Če so iz Novega Mesta so čisti Slovenci.
Odgovori
+8
8 0
Boti
02. 03. 2026 10.09
vse jasno kdo
Odgovori
+13
14 1
Crazy_Horse
02. 03. 2026 10.17
harmonikarji so po večini slovenci
Odgovori
-2
4 6
bibaleze
