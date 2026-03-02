Serijski vlomilci v priporu: ukradli harmoniki in zlatnino

Konec lanskega leta so policisti na območjih policijskih postaj Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Laško obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše, za katere so ugotovili, da so jih izvrševali storilci z območja Novega mesta, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

"Ker so se vlomi kljub prijetju skupine osumljencev nadaljevali, smo v začetku decembra na območju Policijske uprave Celje ustanovili delovno skupino, ki se pretežno ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin," je sporočila Trbulinova in nadaljevala: "Pri drznih tatvinah gre večinoma za primere, ko storilci pod pretvezo, da so predstavniki različnih telekomunikacijskih družb, pridejo do stanovanjskih hiš, kjer živijo starejši občani. Medtem ko eden ali dva storilca občana zamotita, se tretji izmuzne v hišo in ukrade gotovino in vrednejše predmete. Največkrat poleg gotovine kradejo zlat nakit."

Konec januarja so policisti delovne skupine obravnavali vloma v stanovanjski hiši na območju Šmarja pri Jelšah in v februarju vloma na območju Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. V omenjenih primerih so storilci na silo vlomili v stanovanjske hiše, preiskali prostore in ukradli več kosov zlatega nakita in gotovino.

S pomočjo občanov, ki so bili pozorni na prisotnost nepoznanih oseb in predvsem na vozila, s katerimi so se pripeljali v zaselke, so policisti delovne skupine uspešno identificirali storilce. Storilci so pri zadnjih štirih vlomih uporabljali vozili Renault Megane črne barve in Seat Leon sive barve z zatemnjenimi stekli, je še zapisala Trbulinova.

Prejšnji teden so nato policisti delovne skupine v sodelovanju s policisti policijskih uprav Celje in Novo mesto v naseljih v okolici Šentjerneja opravili tri hišne preiskave in odvzeli prostost trem moškim. Vsi trije so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.