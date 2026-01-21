Naslovnica
Črna kronika

Šest osumljenih izsiljevalcev iz Maribora še v policijskem pridržanju

Maribor, 21. 01. 2026 16.52 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
U.Z. STA
Izsiljevanje

Šesterica osumljenih za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, ki so jih v torek prijeli mariborski policisti, je še vedno v pridržanju. Kriminalisti namreč še vedno izvajajo nekatere aktivnosti v skladu z zakonom o kazenskem postopku z namenom zavarovanja dokazov o kaznivem dejanju.

Mariborski policisti so v torek zjutraj zaradi utemeljenih razlogov za sum izsiljevanja odvzeli prostost šestim osebam, pri katerih so potekale hišne preiskave. Več podrobnosti o zadevi s policije za zdaj niso sporočili, smo pa včeraj poročali, da so pri prijetju dveh osumljencev sodelovali tudi pripadniki specialne enote policije.

Preberi še Hišne preiskave zaradi izsiljevanja, pri akciji sodelovala tudi specialna enota

Žrtev izsiljevanja naj bi bilo več. Neuradno naj bi jim osumljenci grozili, da jih bodo javno sramotili, če jim ne bodo plačali zahtevanih zneskov. Med pridržanimi naj bi bilo pet slovenskih državljanov in en tujec.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah časnika Večer so kriminalisti v preiskavah med drugim iskali več tehničnih izdelkov, kupljenih v različnih trgovinah, tudi z obročnim odplačevanjem oziroma preko hitrih kreditov. Prav ti naj bi bili dokaz, da so žrtve izsiljevanja pod pritiskom in grožnjami prisilili v finančne obveznosti, ki presegajo klasično izročitev gotovine.

Ob tem časnik dodaja, da se je v Sloveniji v zadnjem času razširila nova oblika izsiljevanja, s katero se storilci na družbenih omrežjih in komunikacijskih aplikacijah predstavljajo kot mladoletnice, z moškimi vzpostavijo stik in se z njimi dogovorijo za srečanje. Ko žrtev pride na dogovorjeno lokacijo, jo tam pričaka skupina izsiljevalcev, ki jih z grožnjami izsiljuje za denar.

Izsiljevanje se pogosto ne konča z enkratnim ropom, saj osumljenci žrtve, ki se bojijo razkritja osebnih, kompromitirajočih informacij in javne sramote, silijo v dodatna plačila, pri čemer uporabljajo različne metode. Med njimi je tudi prisila, da moški v spremstvu storilcev odidejo v trgovine s tehničnim blagom, kjer morajo kupiti dražje elektronske naprave, še piše Večer.

Do podobnih primerov je prihajalo tudi lani. Med drugim policisti preiskujejo primer moškega iz Radencev, ki so ga sredi decembra na podoben način zvabili v Maribor, kjer ga je namesto mladoletnice pričakala skupina zamaskiranih neznancev. Ti so ga pretepli, poškodovali njegovo vozilo ter mu ukradli denar in bančno kartico.

Med odmevnejšimi primeri je bil tudi dogodek, v katerega je bil vpleten zdaj že nekdanji župan Dornave, ki je pozneje odstopil po razkritju, da je prek aplikacije stopil v stik z osebo, za katero je verjel, da je deček, in jo nagovarjal k srečanju. Na dogovorjenem mestu ga je pričakala skupina najstnikov in ga napadla.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrtnar_1
21. 01. 2026 18.13
Ok ste lahko bolj natančni, zastopim eden tujec. Ne pa, pet slovenskih državljanov ali pet slovencev?! 🤔 Če bi novinar izbrskal še ta podatek...hvala.
Odgovori
0 0
Misika1967
21. 01. 2026 17.21
Zupan Dornave sds-ov zupan. Se je sel spovedat?? Bo janez prevzel odgovornost za svojo ovco.
Odgovori
+0
2 2
Feniks77
21. 01. 2026 18.02
ne moreš verjet kaj je vam ljudjem za vsako stvar krivite janeza janšo 😁😁😁😁res vam je treba vzet opravilno sposobnost ker imate4 leta kradljivca na vladi ki nič ne dela nikogar ne sprejema in je gej pa ne pisnete , ne vidite in nič ne nardite. lp
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
