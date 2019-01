Sevniški policisti ustavili pijanega jahača

Krajani Sevnice so poklicali na pomoč policijo, ko so sredi mesta opazili pijanega jahača, ki je padel s konja in obležal na cesti. Posredovali so policisti, ki so 26-letnika in njegovega konja pospremili s ceste. Čaka ga plačilni nalog.

V nedeljo zvečer je občan sevniške policiste obvestil, da je v Sevnici sredi ceste konj, jahač pa naj bi zaradi opitosti padel s konja in obležal na cesti. Policisti so se takoj odzvali in izsledili moškega, ki je ob konju pešačil po državni cesti, so sporočili s PU Novo mesto. 26-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, je odklonil preizkus. Policisti so poskrbeli za varnost ostalih udeležencev v prometu in moškega s konjem pospremili z državne ceste. 26-letni jahač je bil pijan. FOTO: iStock Policisti mu bodo izdali plačilni nalog zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti, zaradi jezdenja po državni cesti in neuporabe svetlobnih teles. Jahače konj policisti opozarjajo na odgovorno ravnanje in upoštevanje cestno-prometnih predpisov, ki pravijo, da jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno, jahači za jezdenje smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske pa le, če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih. Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe, mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, na kateri jezdi, med ježo pa mora na glavi nositi zaščitno čelado. Prav tako mora jahač poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko ali z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog. Pred slabima dvema tednoma smo poročali o pijanem jahaču, ki je v središču Novega mesta kričal na svojega konja.