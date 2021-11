Sicilijanska roparja slovenskih bank oproščena zaradi izločitve dela dokazov

Rop banke v Dutovljah so izvedli v popoldanskih urah 1. oktobra lani. V tamkajšnjo bančno poslovalnico sta vstopila dva moška zakritih obrazov, bančni uslužbenki sta zagrozila s predmetom, podobnim pištoli in od nje v italijanščini zahtevala denar (fotografija je simbolična).

Sporni naj bi bili predvsem GPS podatki o gibanju avtomobilov, ki so jih najeli pred samima ropoma pri italijanskih ponudnikih. Sodnica Darinka Kogoj je delno ugodila predlogu zagovornikov Tanje Marušič in Gregorja Veličkova in iz sodnega spisa izločila podatke o gibanju najetega terenskega vozila na podlagi GPS sledilne naprave, za katere italijanski tožilec policistom ni dal odredbe za njihovo pridobitev in uporabo.

V ropa naj bi bilo sicer predvidoma vpletenih več oseb, vendar tega doslej niso dokazali. Ob pomoči video posnetkov iz bank v času ropov pa ni bilo mogoče natančno določiti, katere osebe so bile v banki.

Giacomu Pappalardiju in Mariu Piacenteju so dokazali le pripravljalna dejanja na rop, ki pa niso kazniva, je v današnji obrazložitvi sodbe povedala sodnica Darinka Kogoj.

44-letni Pappalardo in 27-letni Piacente sta bila v priporu od oktobra lani. Sodišče ju je oprostilo tudi plačila stroškov postopka in nagrade za zagovornika, oškodovani banki pa napotilo na pravdni postopek.

Državna tožilka Petra Poberaj je že napovedala pritožbo. Za Piacenteja je sicer tožilka zahtevala štiri leta za prvi rop in tri leta zaporne kazni za drugi rop, skupno šest let zaporne kazni. Zagovornika Gregor Veličkov in Tanja Merušič sta za obtožena predlagala oprostilno sodbo.

Pappalardi je ob koncu v izjavi dejal le, da je sodišče z današnjo razsodbo dalo lekcijo iz kazenskega in ustavnega prava.

Novogoriški policisti so aprila letos predstavili ugotovitve preiskav lanskih ropov bančnih poslovalnic na Dobrovem in v Dutovljah. Med ropom banke na Dobrovem 31. avgusta lani sta storilca po navedbah policije odnesla okoli 27.000 kun, nekaj sto poljskih zlotov in okoli 31.000 evrov. V sodelovanju z italijanskimi kriminalisti iz Gorice in Čedada so tedaj ugotovili, da so pri ropu v Goriških Brdih sodelovale najmanj štiri osebe, ki so si z avtomobili, najetimi na območju Italije, več dni ogledovale bančno poslovalnico in se tako pripravile na izvršitev ropa.