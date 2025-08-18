Signalna raketa povzročila požar, v morje pometali skiroje

Nekaj pred 1. uro je bila z neznanega plovila izstreljena signalna raketa, ki je padla na območje San Simona, kjer je zagorelo podrastje – nekaj m2. Na kraju so posredovali gasilci. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, sporočajo s PU Koper.

V nedeljo ob 8. uri pa je 43-letni državljan Ukrajine, ki je direktor podjetja iz Maribora, naznanil, da je neznanec ponoči na območju Kopra v vodo vrgel več njihovih električnih skirojev. Z dejanjem je podjetje oškodoval za 10.000 evrov.