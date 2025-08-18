Svetli način
Črna kronika

Signalna raketa povzročila požar, v morje pometali skiroje

Koper, 18. 08. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Gasilci na Obali so imeli polne roke dela. Preiskujejo požar, ki ga je povzročila padla signalna raketa. Obravnavali so tudi prijavo o uničenju električnih skirojev, vrednih 10.000 evrov. Nekdo jih je namreč vrgel v morje.

Nekaj pred 1. uro je bila z neznanega plovila izstreljena signalna raketa, ki je padla na območje San Simona, kjer je zagorelo podrastje – nekaj m2. Na kraju so posredovali gasilci. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, sporočajo s PU Koper. 

Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

V vodo pometali električne skiroje

V nedeljo ob 8. uri pa je 43-letni državljan Ukrajine, ki je direktor podjetja iz Maribora, naznanil, da je neznanec ponoči na območju Kopra v vodo vrgel več njihovih električnih skirojev. Z dejanjem je podjetje oškodoval za 10.000 evrov.

KOMENTARJI (9)

G. Papež
18. 08. 2025 15.34
Maribor je adijo. Turki nam špilajo fuzbal, Arsenoviç župan, ukrajinci pa imajo skiroje.
ODGOVORI
0 0
G. Papež
18. 08. 2025 15.32
Evo ti skiro pa idi domov.
ODGOVORI
0 0
G. Papež
18. 08. 2025 15.31
Za sinalno raketo ne vem, temu ukrajincu pa dat 10 jurčkov pa naj gre domov, ker ga kliče domovina.
ODGOVORI
0 0
rogla
18. 08. 2025 15.25
A Ukrajinec ne brandi svoje domovine?!
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
18. 08. 2025 15.25
+2
Električni skiro, je ne samo nevarna zadeva, ki ogroža udeležence na javnih površinah, je industrijski odpadek težke kategorije in tudi k zdravju nič ne pripomore. Že zdavnaj bi morali ta potrošniški odpadek prepovedati.
ODGOVORI
2 0
Neodim112
18. 08. 2025 14.58
+3
Vezano na skiroje - rusi? Kaj ima 43 ukrajinski letnik za imet firmo v SLO. Če bi bil poštrnjak, bi sr boril za svojo državo na fronti. Pa ne bi zgubili ozemlja.
ODGOVORI
5 2
Buci in Bobo
18. 08. 2025 15.08
+2
Perejo denar, kaj drugega...
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
18. 08. 2025 14.56
+7
Ukrajinec bi moral biti na fronti ne pa lastnik podjetja v xloveniji narobe svet ane
ODGOVORI
9 2
but_the_ppl_are_retarded
18. 08. 2025 15.02
+0
Na fronti ali pa si prizadevati, da odnesejo kokainskega nekam...
ODGOVORI
2 2
