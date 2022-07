Sirec v tovornem vozilu po pomurski avtocesti prevažal 17 tujcev

Voznik je peljal iz smeri Lenarta proti Mariboru. Pri pregledu tovornega dela vozila, ki ga je vozil državljan Sirije, so ugotovili, da je voznik prevažal 17 tujcev. Tujci, državljani Afganistana in Iraka, so zaprosili za mednarodno zaščito, odpeljali so jih v azilni dom.

Vozniku so zaradi razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje odvzeli prostost. Kriminalisti policijske uprave Maribor bodo osumljenega privedli k preiskovalnemu sodniku v Mariboru.