Širjenje sovraštva: neznanec v Kosezah popisal diplomatsko vozilo

Danes zjutraj so bili policisti obveščeni o sumu poškodovanja vozila enega izmed diplomatskih predstavništev na območju Kosez v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo vozilo parkirano nekaj dni, v tem času pa je do sedaj neznani storilec s pralno barvo popisal vozilo, tako da materialna škoda v tem primeru ni nastala, so za 24ur.com pojasnili na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva. O vseh okoliščinah bo nato obveščeno pristojno državno tožilstvo, še navajajo v poročilu.

Neuradno naj bi bilo vozilo, ki je imelo doplomatske registrske oznake, v lasti ameriškega veleposlaništva. Njihova pojasnila še čakamo.