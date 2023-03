Skalni podor poškodoval vozišče, zaradi sanacije zaprti cesta in sprehajalna pot

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je okoli 8.30 zjutraj v naselju Tovsto sprožil skalni podor, ki je poškodoval vozišče. Do zaključka sanacije bosta cesta in sprehajalna pot zaprti.

"Ob 9.40 smo prejeli poziv, da se je na cesti Pod gradom - Tovsto, v občini Laško sprožil skalni podor, ki je poškodoval cestišče, nekaj skal pa je ogrožalo sprehajalno pot," je PGD Laško sporočil na družbenem omrežju. Gasilci so z opozorilnim trakom zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč komunalnemu podjetju pri odstranitvi skal in podrtih dreves. Cesta in sprehajalna pot sta zaprti do zaključka sanacije, ki se bo predvidoma nadaljevala tekom ponedeljka. Kraj dogodka so si ogledali predstavniki območnega štaba civilne zaščite Laško in obvestili pristojne službe.