Škandal v londonski policiji: v svojih vrstah so imeli serijskega posiljevalca

Seznam obtožb, ki so jih nanizale njegove žrtve, je dolg in grozljiv: poleg spolnih odnosov pod prisilo so na njem še številne druge zlorabe. Žrtve je naslavljal kot "moje sužnje", silil jih je v grob oralni in analni seks, po katerem so utrpele tudi poškodbe. Nekaterim je govoril, kaj lahko oblečejo in kdaj lahko jedo, ali pa jim je celo odrekal hrano. Prepovedoval jim je pogovor z drugimi moškimi in tudi z njihovimi lastnimi otroki. Po drugih je uriniral. Zapiral jih je tudi v majhno omarico pod stopnicami: "Še pasje ute so večje," je zmajeval z glavo policijski inšpektor Iain Moor iz hertfordshirske policije, ki je vodil preiskavo.

Danes 48-letni David Carrick se je vrstam londonske policije pridružil leta 2001, ko je bil star 26 let. Komaj leto dni pozneje ga je lastna enota že preiskovala zaradi domnevnega nadlegovanja nekdanje partnerice, vendar do ovadbe ni prišlo. A to je bil šele začetek.

Po tem se je oglasila tudi Carrickova žrtev. Poklicala je policijo v Hertfordshiru, kjer je ta živel, in opisala, kako ga je leto prej spoznala prek aplikacije Tinder. Pokazal ji je svojo značko, se hvalil s službenim orožjem, ko jo je opil, pa jo je odpeljal v hotelsko sobo, kjer jo je posilil, je opisala. Carricka so aretirali, nato pa so se začele policiji oglašati še druge žrtve.

Povedale so, da je prav z zlorabo svojega položaja dosegel, da so molčale. Poudarjal je, da je mož postave, da bo šlo le za njihovo besedo proti njegovi in da jim zato ne bo nihče verjel.

Neovirano delal za policijo še naprej

Britansko javnost pa je najbolj zgrozil podatek, da je bila policija med letoma 2001 in 2021 večkrat seznanjena z očitki o njegovem neprimernem in nasilnem vedenju, vendar nikoli ni resno ukrepala. Leta 2009 je celo postal pripadnik oborožene enote londonske policije za zaščito poslancev in tujih diplomatov. Šele po aretaciji so ga suspendirali iz omenjene enote, na zaslišanjih pa je ves čas trdil, da so bila vsa spolna dejanja izvršena s pristankom žensk. Decembra lani je nato nenadoma priznal krivdo za večino točk obtožnice, za ostale bi moral februarja letos sesti na zatožno klop, vendar je danes podpisal celotno priznanje o krivdi, zato so spisi postali javni, poročata BBC in Guardian.

Na današnjem sojenju je priznal širi posilstva in nespodoben napad na 40-letno žensko leta 2003. Na obravnavi decembra lani pa je priznal 43 obtožb, ki so vključevale 11 drugih žensk, vključno z 20 obtožbami zaradi posilstva.

Londonska metropolitanska policija se je za svoje neukrepanje javno opravičila. Dejali so, da bi morali že prej opaziti vzorce njegovega vedenja, ki so temeljili na zlorabah. Priznali so tudi, da so njihove napake trpljenje žrtev verjetno še podaljšale.