Skladišče lesa zgorelo zaradi tovornjaka

Kljub hitremu posredovanju gasilcev je bil požar tako močan in obsežen, da sta delavnica in tovorno vozilo pogorela v celoti (slika je simbolična).

Ogled kraja požara so opravili policisti Policijske postaje Idrija in novogoriški kriminalisti, prav tako so pri ogledu sodelovali strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave. Ugotovili so, da je požar nastal zaradi tehnične napake na tovornem vozilu, ki se je vžgalo, ogenj pa se je razširil na lesno-obdelovalni objekt, so podrobnosti pojasnili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Požar je prvi opazil lastnik

Okoli druge ure zjutraj je opazil, da pred vhodom v skladišče gori tovorno vozilo in del ostrešja objekta, ter sam skušal pogasiti ogenj, vendar je bil požar preobsežen. Skupaj z ostalimi družinskimi člani jim je uspelo umakniti vsa vozila, ki so bila parkirana v bližini gorečega tovornega vozila. Takoj zatem so preko novogoriškega regijskega centra za obveščanje poklicali gasilce.

Na pomoč je prihitelo okoli 60 gasilcev, PGD Novaki, PGD Cerkno, PGD Planina pri Cerknem in PGD Poče, ki so ognjene zublje krotili do sedme ure zjutraj. V požaru ni bil nihče poškodovan.

Gasilci so ob tem še zavarovali okoliške objekte in zaradi ponavljajočih se vžigov lesne mase odstranjevali tudi goreči material, so potek dogajanja opisali s PU Nova Gorica.

V skladišču s polizdelki, ki so jih hranili v objektu, je zgorelo približno 35 kubičnih metrov lesenih izdelkov in polizdelkov ter drugi stroji: sušilnica lesa in stroj za razrez lesa. "Po prvih ugotovitvah je nastala velika materialna škoda, sicer pa se skupna materialna škoda še ocenjuje,"so zatrdili s PU Nova Gorica.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še dodali s PU Nova Gorica.