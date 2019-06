Skočil v Ljubljanico, ob vrnitvi na Tromostovje so ga ustavila zaklenjena vrata

Ob 3.15 je oseba skočila iz Tromostovja v Ljubljanico, nato pa ugotovila, da se zaradi zaklenjene ograje na polici pod glavno ulico ne more vrniti na Tromostovje. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli vrata in osebi omogočili povratek na Tromostovje. Posredovali so tudi policisti in reševalci NMP Ljubljana.