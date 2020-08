Skočil v Sočo in rešil 27-letnega državljana Dominikanske republike

Ugotovili so, da je 27-letni državljan Dominikanske republike (ki biva v Italiji) sam plaval preko reke Soče na nasprotni breg. V eno smer mu je to uspelo, pri vračanju nazaj pa je tujega državljana med plavanjem zagrabil krč in se je posledično začel utapljati.

Na srečo ga je opazil občan (z območja PU Nova Gorica), ki je nemudoma skočil v reko Sočo in tujca rešil. Kasneje so pristojne službe na kraj napotile tudi reševalce, ki so 27-letnega tujca zaradi bolečin v predelu hrbta odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Ne podcenjujte moči narave

Policija vse , ki se kopajo v divjih kopališčih ob obrežjih rek in jezer, opozarja, da lahko s takšnim kopanjem ogrožajo svojo varnost, saj so taka kopališča pogosto nepredvidljiva, podvržena pa so tudi naravnim pojavom, kot so npr. močni tokovi, nedostopnost obale, onesnaženost.''Ravno tako ob morebitni nesreči na takšnih krajih ne moremo računati na takojšno pomoč reševalcev,''opozarjajo in svetujejo, da za kopanje uporabljajo samo ustrezno urejena kopališča,''saj bo le tako vaš oddih res prijeten in brezskrben''.

Kako reševati iz vode?

Utapljajočemu je sicer bolje vreči vrv ali vejo, kot skočiti v vodo, da bi ga rešili. Junaštvo je lahko pogubno tako za utapljajočega kot za reševalca.

Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim v vodo. Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene osebe lahko reševati celo dve, opozarjajo na policiji in opominjajo, da je reševanje utapljajočega izjemen telesni napor. "Utapljajočemu se je treba približati s hrbtne strani in ga zagrabiti na primer za lase. Če se utapljajoči oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se tako reši smrtonosnega prijema."



Utapljajočemu lahko življenje reši že vaš klic na center za obveščanje na številko 112 ali na policijo na številko 113.