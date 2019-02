Škoda v požaru na kmetijski šoli Grm naj bi dosegla milijon evrov

Gasilci, ki so ponoči stražili požarišče v Sevnem pri Novem mestu, kjer je v torek zagorelo v delu šole Centra biotehnike in turizma Grm oz. v šolskem laboratoriju, predelavi in sušilnici sadja, so končali svoje delo. Požarišče bodo še nadzorovali, škoda, ki jo je povzročil požar, pa naj bi po oceni šolskega vodstva dosegla milijon evrov.

Poveljnik novomeškega gasilsko-reševalnega centra Gregor Blažič, ki je ocenil, da je šlo za obsežen požar, je za STA povedal, da so gasilci v torek zvečer odstranili pločevinasto kritino in dokončno pogasili posamezna goreča žarišča. Reševalci nujne medicinske pomoči pa so dvema gasilcema pomagali zaradi izčrpanosti. "Razmere do zdaj niso omogočale pregleda pogorišča, zato bodo uradno škodo ocenjevali danes,"nam je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik. "Danes zato najverjetneje uradna ocena škode še ne bo znana,"je še dodala. Direktor šole: Škoda po prvih ocenah presega milijon evrov Direktor Centra biotehnike in turizmaTone Hrovatje za STA ocenil, da naj bi škoda po prvih ocenah presegla milijon evrov. Navedel je, da je zagorelo v stavbi, površine približno 1600 kvadratnih metrov, kjer so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo.

Požar na kmetijski šoli Grm FOTO: DolenjskaNews

Tam so nedavno opremili laboratorij z nekaj veliko vrednimi stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so skupaj odšteli približno pol milijona evrov. V zgradbi, ki jo je zajel požar, so bile tudi učilnice, med njimi za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, žganjekuho in ročna dela, štiri sušilnice, hladilnice, napolnjene s sadjem, s tremi sodobnimi komorami in še skladišče goriva s črpalko. Zgorela so tudi tamkajšnja učila in drugo gradivo. Najprej je zagorel kombinirani gradbeni stroj Poleg stavbe s predelavo in kombiniranega gradbenega stroja, ki je najprej zagorel, je ogenj uničil tudi pod nastreškom parkirano kombinirano vozilo. Kot je poudaril direktor, je imela šola omenjeno zgradbo zavarovano.

FOTO: DolenjskaNews