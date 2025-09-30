Škodo ocenjujejo na štiri milijone evrov, tuja krivda je izključena

Požar, ki je v nedeljo zajel poslovne prostore v Rušah, je po prvi nestrokovni oceni povzročil za štiri milijone evrov škode, je po opravljenem pregledu pogorišča, pri katerem so sodelovali tudi sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija, sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.
Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. "Po prvih informacijah je tuja krivda izključena. Sicer pa o okoliščinah za nastanek požara še zbiramo obvestila, ob tem pa potekajo tudi druga opravila v povezavi z razjasnitvijo okoliščin," je dodala Kovačičeva.
Spomnimo. Požar, ki je izbruhnil v nedeljo ob 11. uri, so dokončno pogasili šele v ponedeljek ob treh zjutraj. Zagorelo je v tovarni ECOM, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj po besedah vodje intervencije razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.
