Škodo ocenjujejo na štiri milijone evrov, tuja krivda je izključena

Požar, ki je v nedeljo zajel poslovne prostore v Rušah, je po prvi nestrokovni oceni povzročil za štiri milijone evrov škode, je po opravljenem pregledu pogorišča, pri katerem so sodelovali tudi sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija, sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.

Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. "Po prvih informacijah je tuja krivda izključena. Sicer pa o okoliščinah za nastanek požara še zbiramo obvestila, ob tem pa potekajo tudi druga opravila v povezavi z razjasnitvijo okoliščin," je dodala Kovačičeva.