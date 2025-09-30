Svetli način
Črna kronika

Škodo ocenjujejo na štiri milijone evrov, tuja krivda je izključena

Ruše, 30. 09. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 1 uro

D.L.
Znana je prva nestrokovna ocena škode, ki jo je povzročil nedeljski požar v Rušah. Ta znaša kar štiri milijone evrov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Policija, ki je skupaj s forenziki opravila pregled prizorišča, tujo krivdo za zdaj izključuje.

Požar, ki je v nedeljo zajel poslovne prostore v Rušah, je po prvi nestrokovni oceni povzročil za štiri milijone evrov škode, je po opravljenem pregledu pogorišča, pri katerem so sodelovali tudi sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija, sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič.

Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. "Po prvih informacijah je tuja krivda izključena. Sicer pa o okoliščinah za nastanek požara še zbiramo obvestila, ob tem pa potekajo tudi druga opravila v povezavi z razjasnitvijo okoliščin," je dodala Kovačičeva. 

Spomnimo. Požar, ki je izbruhnil v nedeljo ob 11. uri, so dokončno pogasili šele v ponedeljek ob treh zjutraj. Zagorelo je v tovarni ECOM, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj po besedah vodje intervencije razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

ruše požar škoda
Verus
30. 09. 2025 12.56
Ko pride financna kriza, se sorazmerno povecajo požari.
Potouceni kramoh
30. 09. 2025 12.33
+2
Gospod lastnik pravi bo zdej postavil še večjo in še lepšo halo z najlepšimi mezdami v Rušah.
