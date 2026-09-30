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Črna kronika

22-letnik v Škofji Loki napadel policiste, ti odgovorili s streli

Škofja Loka, 30. 09. 2026 14.54 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U. Z. K. M.S.
Streljanje v Škofji Loki

Bralec nas je obvestil o policijski akciji, ki se je odvijala v torek v večernih urah v Škofji Loki. Odjeknili so tudi streli. Policija je dogodek potrdila. Kot so nam pojasnili, so uporabili prisilna sredstva zoper mlajšega moškega, ki je z ostrim predmetom napadel policiste in poskušal ukrasti reševalno vozilo. 22-letnik je pri tem utrpel hujše telesne poškodbe, zdravi se v bolnišnici.

Kot nam je opisal bralec, je bil na sprehodu ob cesti v Virmaše, ko se je mimo pripeljal policijski avtomobil z modrimi lučmi. Nato so "nekoga lovili in se drli, po treh pokih pa je človek padel na tla in zadeva se je umirila".

Kot je razvidno iz posnetka, ki nam ga je poslal, je bila v intervenciji ena oseba ustreljena. Na kraj dogodka je prišlo še več policijskih vozil, tam je bilo tudi reševalno vozilo in vozilo urgentnega zdravnika.

Cesta je bila po njegovih besedah zaprta do 3. oz. 4. ure zjutraj.

Pojasnila smo poiskali pri PU Kranj, kjer so nam dogodek potrdili. Policisti so bili včeraj okoli 21.33 napoteni na nujni interventni dogodek na območju Škofje Loke, kjer naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru.

"Po doslej razpoložljivih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadel policiste ter želel odtujiti reševalno vozilo," so pojasnili.

Policisti so moškega pozivali, naj preneha z napadom, vendar jih ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Izstrelili so "opozorilni strel in uporabili strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje".

22-letnik je bil pri tem hudo telesno poškodovan, z reševalnim vozilom so ga prepeljali na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba.

"O razjasnitvi vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistično-forenzična preiskava, zato vam več informacij še ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah bo sproti obveščeno pristojno državno tožilstvo," so dodali.

O uporabi strelnega orožja s strani policistov je bilo obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo, da bi v nadaljevanju zagotovili neodvisno preiskavo. "V skladu z zakonom, ki določa naloge in pooblastila policije, bodo prav tako izvedene vse potrebne aktivnosti za preveritev zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka," so še povedali na PU Kranj.

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