Skozi Celje vozil s 128 km/h

Predstavnik PU Celje poroča o kar dveh primerih hujše prekoračitve hitrosti v naselju, ki so ju včeraj obravnavali njihovi policisti. V Šentjurju so pri kontroli prometa z laserskim merilnikom hitrosti 19-letnemu vozniku izmerili hitrost 104 km/h. Na Mariborski cesti v Celju pa so imeli v postopku voznika, ki je skozi mesto vozil s kar 128 km/h. Obema voznika so na kraju odvzeli vozniška dovoljenja, čaka pa ju tudi obdolžilni predlog.