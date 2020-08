Skozi naselje divjal 114 kilometrov na uro

Policisti Policijske postaje Ruše so včeraj obravnavali dve hujši kršitvi. Voznik začetnik je na odseku ceste v Spodnji Selnici, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil 114 kilometrov na uro v opoldanskem času. Policisti so zato vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in zoper njega podali obdolžilni predlog na sodišče, so sporočili s Policijske postaje (PU) Maribor.

Zvečer pa so na območju Lovrenca na Pohorju ustavili še 52-letnega kolesarja, ki je vozil pod vplivom alkohol. Aloktest mu je pokazal, da je imel 0,79 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, so še pojasnili s PU Maribor.